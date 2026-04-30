Рособрнадзор запретил касаться школьников при досмотре перед сдачей ЕГЭ

Со ссылкой на рекомендации отмечается, что организаторы и сотрудники не должны прикасаться к школьникам и их вещам. В случае, если сработал металлоискатель, участника экзамена попросят добровольно сдать предмет сопровождающему или в помещение для хранения. При отказе школьника не допустят в пункт проведения ЕГЭ. Как пояснили в Рособрнадзоре, нарушившие правила ученики смогут повторно сдать экзамен в резервные дни только по решению председателя ГЭК.

В России запретили досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ в 2026 году. Об этом сообщило 30 апреля РИА Новости со ссылкой на Рособрнадзор.

