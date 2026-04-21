Рособрнадзор утвердил список разрешенных на ЕГЭ в 2026 году вещей

Рособрнадзор определил перечень предметов, которые выпускники смогут использовать во время ЕГЭ в 2026 году. На столе участника могут находиться черновики, гелевая или капиллярная ручка с черными чернилами, документ, удостоверяющий личность, лекарства, перекус и бутилированная вода. При этом упаковка воды не должна отвлекать других участников.

Для участников с ОВЗ и инвалидностью разрешено использовать специальные технические средства.

Также допускаются отдельные учебные принадлежности. Непрограммируемый калькулятор можно взять на экзамены по биологии, географии, физике и химии. Линейку без справочной информации разрешено использовать на математике и физике.

На ЕГЭ по литературе предусмотрены орфографические словари, однако их предоставляет образовательная организация. Использовать личные словари не рекомендуется, чтобы избежать нарушений.

При этом участникам запрещено иметь при себе средства связи, электронику и любые устройства для хранения и передачи информации. Личные вещи необходимо оставлять в специально отведенном месте.