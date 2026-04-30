Еще 25 улиц в Рязани остались без света

В 16:25 30 апреля из-за технологического нарушения свет отключили по следующим улицам: Громовой, Добролюбова, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й проезд Добролюбова, Дорожная, Достоевского, Шевцовой, 1-я, 2-я Прудная, Прудный проезд (Соколовка), Связи (Соколовка), Гагарина (Cоколовка), Соколовская, 1-й, 2-й Лесной проезд, 1-й, 2-й Лесной тупик, Тюленина, Шевцовой, 1-й проезд Шевцовой, Новоселковская. Аварийные бригады работают над восстановлением подачи света. Ранее 12 улиц в городе остались без электричества.