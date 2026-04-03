За 350 млн построят дорогу, соединяющую два населенных пункта Рязанской области

На строительство новой дороги, которая соединит два населенных пункта Рязанской области, выделили 346 миллионов 845 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

В документах указано, что начало проектируемой трассы находится в деревне Большое Шапово, конец — на съезде у села Подвязье.

Подрядчику необходимо выполнить демонтажные работы, очистить территорию, выполнить рекультивацию временной полосы отвода, уплотнить и разработать грунт, обустроить подстилающие и выравнивающие слои, укрепить откосы посевом многолетних трав, а обочины — щебнем.

Согласно документам, строительная длина составит 5,5 тысяч метров, ширина проезжей части — 6 метров, число полос движения — 2. Подрядчик уложит дорожное покрытие, обустроит 11 пересечений и примыканий, установит знаки, сигнальные столбики и нанесет разметку.

Срок выполнения работ — с даты заключения контракта до 31 октября 2026 года.

Заказчиком выступила администрация Рязанского муниципального округа.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о продолжении работы по развитию сельских территорий и приведению в порядок дорог в нескольких округах региона.

Фото: сайт госзакупок.