Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 26
-1°
Птн, 27
Сбт, 28
ЦБ USD 76.47 -0.16 26/02
ЦБ EUR 90.32 -0.26 26/02
Нал. USD 77.00 / 76.70 26/02 11:45
Нал. EUR 91.20 / 91.60 26/02 11:45
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
377
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
970
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
545
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 140
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Губернатор Павел Малков: продолжаем развивать сельские территории
Губернатор отметил, в частности, что недавно в Сасове открыли обновленный Дом культуры. Ранее в городе реконструировали теплосеть и магистральный водовод, начали строительство открытого стадиона. В Пителине построили Дом культуры со спортзалом, в селе Вослебово Скопинского округа открыли детскую школу искусств. Благоустроили общественные пространства в Касимовском, Скопинском и Старожиловском округах. Павел Малков подчеркнул, что также в муниципалитетах строится жилье для работников предприятий и социальной сферы.

Губернатор Рязанской области Павел Малков, комментируя результаты работы, которая продолжается в регионе по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» и в рамках Народной программы «Единой России», сформированной по предложениям и запросам жителей, заявил, что Рязанская область продолжает развивать сельские территории. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор отметил, в частности, что недавно в Сасове открыли обновленный Дом культуры. Ранее в городе реконструировали теплосеть и магистральный водовод, начали строительство открытого стадиона. В Пителине построили Дом культуры со спортзалом, в селе Вослебово Скопинского округа открыли детскую школу искусств. Благоустроили общественные пространства в Касимовском, Скопинском и Старожиловском округах.

Павел Малков подчеркнул, что также в муниципалитетах строится жилье для работников предприятий и социальной сферы. В настоящее время возводятся три малоэтажных комплекса: 30 домов в селе Октябрьское Пронского округа, 20 — в деревне Семено-Никольское Рязанского округа, 30 — в поселке Сараи. В Александро-Невском подготовлена площадка под строительство 70 домов, в селе Черная Слобода Шацкого округа начнется возведение еще десяти домов. Семьи получают социальные выплаты на приобретение жилья.

«Продолжаем развивать сельские территории. В этом году продолжим строительство стадиона в Сасове, откроем школу в поселке Сараи, обновим общественные пространства в Александро-Невском и селе Вослебово. Также приведем в порядок участки дорог в Александро-Невском, Захаровском, Рязанском, Сапожковском и Сасовском округах», — сказал губернатор.