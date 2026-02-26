Губернатор Павел Малков: продолжаем развивать сельские территории

Губернатор отметил, в частности, что недавно в Сасове открыли обновленный Дом культуры. Ранее в городе реконструировали теплосеть и магистральный водовод, начали строительство открытого стадиона. В Пителине построили Дом культуры со спортзалом, в селе Вослебово Скопинского округа открыли детскую школу искусств. Благоустроили общественные пространства в Касимовском, Скопинском и Старожиловском округах. Павел Малков подчеркнул, что также в муниципалитетах строится жилье для работников предприятий и социальной сферы.

Губернатор Рязанской области Павел Малков, комментируя результаты работы, которая продолжается в регионе по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» и в рамках Народной программы «Единой России», сформированной по предложениям и запросам жителей, заявил, что Рязанская область продолжает развивать сельские территории. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Павел Малков подчеркнул, что также в муниципалитетах строится жилье для работников предприятий и социальной сферы. В настоящее время возводятся три малоэтажных комплекса: 30 домов в селе Октябрьское Пронского округа, 20 — в деревне Семено-Никольское Рязанского округа, 30 — в поселке Сараи. В Александро-Невском подготовлена площадка под строительство 70 домов, в селе Черная Слобода Шацкого округа начнется возведение еще десяти домов. Семьи получают социальные выплаты на приобретение жилья.

«Продолжаем развивать сельские территории. В этом году продолжим строительство стадиона в Сасове, откроем школу в поселке Сараи, обновим общественные пространства в Александро-Невском и селе Вослебово. Также приведем в порядок участки дорог в Александро-Невском, Захаровском, Рязанском, Сапожковском и Сасовском округах», — сказал губернатор.