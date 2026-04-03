В Саратове осудят рязанца и его сообщников, обманувших автовладельцев на 143 млн

В Саратове осудят рязанца и его сообщников, обманувших автовладельцев на 143 млн. Об этом рассказала 3 апреля в своих соцсетях официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии следствия, организатор схемы — 36-летний житель Рязани. Он создал преступное сообщество, объединив три самостоятельно действующие организованные группы, которые находились в Саратове, Воронеже и Москве.

На территории нескольких регионов мужчина открыл сеть автосалонов, которые специализировались на перепродаже автомобилей с пробегом. Работники оказывали услуги по оценке машин, поиску покупателей, предпродажной подготовке и оформлению сделок. Подбором потенциальных клиентов занимался кол-центр, расположенный в Рязани.

После того, как сообщники получали в свое распоряжение автомобили клиентов, они продавали их по заниженной цене за наличные. Владельцам же сообщали, что сделка якобы проведена в кредит, поэтому в срок вернуть деньги от продажи машин невозможно.

Отмечается, что выплаты под различными предлогами откладывались, и только после обращения потерпевших в суд на их счета поступали незначительные суммы.

Всего в период с марта 2024 по февраль 2025 года от действий криминальной организации пострадали более ста автовладельцев. Общий ущерб превысил 143 миллиона рублей.

Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210 и 159 УК РФ. После задержания семерых фигурантов заключили под стражу. Один находится под домашним арестом. Троим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в Кировский райсуд Саратова.

Фото: скриншот из видео Telegram-канала Ирины Волк.