Рязанец открыл в пяти регионах фейковые автосалоны и «заработал» 43 миллиона

Полицейские из Саратовской области пресекли деятельность межрегиональной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве в сфере торговли автомобилями на территории Саратова, Москвы, Воронежа, Рязани и Краснодара. Предварительно установлено, что разработал криминальную схему житель Рязани. Он открыл в пяти городах салоны, которые специализировались на перепродаже автомобилей с пробегом. В публикации сказано, что работники оказывали услуги по оценке машин, поиску покупателей, предпродажной подготовке и документальному оформлению сделок. Подбором потенциальных клиентов занимались работники кол-центра, расположенного в Рязани. По версии следствия, участники группы похищали полученные от сделок деньги и распределяли их между собой. По имеющейся информации, от действий злоумышленников пострадали не менее 50 человек, которым был причинен ущерб на сумму свыше 43 миллионов рублей. Полицейскими при поддержке сотрудников Росгвардии задержаны 11 подозреваемых.

Рязанец открыл в пяти регионах фейковые автосалоны и «заработал» 43 миллиона. Об этом во вторник, 18 марта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в соцсетях.

Полицейские из Саратовской области пресекли деятельность межрегиональной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве в сфере торговли автомобилями на территории Саратова, Москвы, Воронежа, Рязани и Краснодара.

Предварительно установлено, что разработал криминальную схему и руководил ее реализацией житель Рязани. Он открыл в пяти городах салоны, которые специализировались на перепродаже автомобилей с пробегом.

В публикации сказано, что работники оказывали услуги по оценке машин, поиску покупателей, предпродажной подготовке и документальному оформлению сделок. Подбором потенциальных клиентов занимались работники кол-центра, расположенного в Рязани.

Обратившиеся в автосалоны собственники машин должны были получить деньги от продажи автомобилей в строго установленный срок. Однако это положение заключенного договора нарушалось.

Отмечается, что выплаты под различными предлогами откладывались, и только после обращения клиентов в суд на их счета поступали незначительные суммы.

По версии следствия, участники группы похищали полученные от сделок деньги и распределяли их между собой.

По имеющейся информации, от действий злоумышленников пострадали не менее 50 человек, которым был причинен ущерб на сумму свыше 43 миллионов рублей.

Полицейскими при поддержке сотрудников Росгвардии задержаны 11 подозреваемых.

Следователем ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.

Видео: Telegram-канал Ирины Волк