В Рязанской области из-за паводка затоплены 17 низководных мостов и 5 участков дорог, еще один участок размыт

Отмечается, что в зоне подтопления находятся 87 приусадебных участков, из них 62 в рабочем поселке Ермишь и 25 в поселке Борки. Под воду ушли мосты через реки Ранова, Пара, Истья, Мостья, Хупта, Проня, Вожа и Тырница в Скопинском, Сапожковском, Путятинском, Спасском, Кораблинском, Александро-Невском, Старожиловском, Рыбновском, Ряжском и Шиловском округах. В шести случаях объездных путей нет, там организованы лодочные переправы. В двух местах возможно только пешеходное сообщение.

Затоплены участки дорог на направлениях Шумашь — Заокское — Коростово, к Сенин-Пчельнику в Ермишинском округе, через реку Пет у Станище в Пителенском округе, а также через реку Проня у Серебрянь в Михайловском округе, где имеется подвесной пешеходный мост. Размыт участок в Касимовском округе к деревням Колубердеево и Ташенка, там организован объезд и лодочная переправа.

В МЧС напоминают жителям региона о необходимости соблюдать осторожность в период паводка. При ухудшении обстановки следует звонить по телефонам 101 или 112.

Ранее для рязанцев, пострадавших от половодья, организовали «горячую линию».