Для рязанцев, пострадавших от половодья, организовали «горячую линию»

Для рязанцев, пострадавших в результате паводкоопасной ситуации, организовали «горячую линию». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Отмечается, что граждане могут обратиться и по иным вопросам, связанным с прохождением в регионе весеннего паводка, с 23.03.206 по 01.05.2026. Телефон «горячей линии» +7 (910) 631-08-17.