В Рязанской области антикоррупционный комитет согласовал ремонт дороги в Ухоловском округе

В 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Ухоловском округе Рязанской области отремонтируют 4,9 километра дороги «Ухолово — Ясенок — Ибердский». Антикоррупционный комитет рассмотрел обращение дирекции дорог региона и согласовал заключение контракта с единственным подрядчиком. Исполнение контракта взято на контроль.