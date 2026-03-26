На капремонт участка дороги в Ухоловском округе выделили 250,5 млн рублей

На капитальный ремонт автомобильной дороги Ухолово — Ясенок — Ибердский на участке км 0+943 — 15+693 в Ухоловском округе выделили 250 миллионов 529 тысяч рублей. Тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Капремонт выполнят на участке, протяженность которого составляет 4,9 километров. Согласно документам, необходимо очистить территорию от кустарников и мелколесья, разработать земли, уплотнить грунт, разобрать старое асфальтобетонное покрытие и основание, обустроить выравнивающие слои, уложить новое покрытие из горячих смесей, укрепить обочины щебнем и засевом трав.

Кроме того, подрядчик должен обустроить водоочистные сооружения, водоотвод с проезжей части и дождеприемные колодцы. На дороге установят знаки, сигнальные столбики, автобусные остановки, элементы наружного освещения, ограждения, а также нанесут разметку термопластиком. Вдоль проезжей части появятся дорожки и тротуары.

Срок выполнения работ — с 1 мая 2026 года до 15 августа 2027 года.

Заказчиком выступила дирекция дорог Рязанской области.

Ранее в пресс-службе регионального правительства сообщили, что на 2027 год запланирован завершающий этап капитального ремонта дороги Ухолово — Ясенок — Ибердский.

Фото: сайт госзакупок.