В еще одном из округов в Рязанской области заметили проснувшихся змей
Змей заметили в мелеховских лесах Чучковского округа. Местные жители рассказали, что чаще начали встречать хладнокровных в «гнилушках». Чучковцы считают, что по сравнению с прошлыми годами змей развелось гораздо больше. «За один день четырежды встречался с гадюкой обыкновенной. Будьте осторожны и не пытайтесь ее убить. Отправляться в лес лучше с тростью в руках», — заявил один из жителей. Ранее змеи проснулись в Клепиковском округе.
В еще одном из округов в Рязанской области заметили проснувшихся змей. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Змей заметили в мелеховских лесах Чучковского округа. Местные жители рассказали, что чаще начали встречать хладнокровных в «гнилушках». Чучковцы считают, что по сравнению с прошлыми годами змей развелось гораздо больше.
«За один день четырежды встречался с гадюкой обыкновенной. Будьте осторожны и не пытайтесь ее убить. Отправляться в лес лучше с тростью в руках», — заявил один из жителей.
Ранее змеи проснулись в Клепиковском округе.