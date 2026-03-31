В одном из рязанских округов активизировались змеи

В Клепиковском округе активизировались змеи.

Змей жители Клепиковского округа стали замечать с 20 марта. Тумское лесничество публиковало фото гадюки, которая выползла погреться на снег.

31 марта жительница Ненашкинского сельского поселения заметила еще одну змею в проталине. Гадюка грелась на солнце, хотя вокруг еще лежал снег. При этом местная жительница рассказала, что уже встречала и другие виды змей в марте.

В национальном парке «Мещерский» пояснили издательскому дому, что гадюки обычно пробуждаются в начале апреля, когда температура воздуха стабильно держится выше +10 градусов.

В этом году из-за теплой погоды они пробудились раньше. Помимо этого, наблюдается ранний прилет перелетных птиц и активизация насекомых.

Фото ИД «Пресса» предоставила Ольга Иванова, жительница Ненашкинского сельского поселения.