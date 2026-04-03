В Рязанской области изменили расписание катера до Заокского и Коростово с 3 по 15 апреля

Маршрут «Рязань — Заокское» отправляется ежедневно в 05:45, 14:30 и 17:45, обратно из Заокского — в 06:35, 15:20 и 18:35. По маршруту «Рязань — Коростово» катер ходит ежедневно в 17:15, обратно — в 06:00.

В Рязанской области изменили расписание катера до Заокского и Коростово с 3 по 15 апреля. Об этом сообщили на странице «ВКонтакте» «Заокский ДК Рязанского округа».

Фото: «Заокский ДК Рязанского округа».