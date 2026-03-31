Рязанские гаражи затопило из-за прошлогоднего ремонта дороги

В Рязани собственники гаражей в кооперативе «Фарада» (проезд Яблочкова, 10) бьют тревогу из-за подтопления помещений. Об этом сообщили на странице «Вконтакте» «Новости Рязани».

Как рассказали авторы поста, на территории кооператива протекает небольшая речушка. Они сообщили, что летом 2025 года проводился ремонт автодороги. По их словам, рабочие сбросили весь строительный мусор — старые бордюры и куски асфальта в яму, после чего засыпали трубу, по которой вода текла под дорогой.

Собственники гаражей пояснили, что из-за этого вода перестала уходить и теперь остается в яме, постоянно наполняя ее. Так как воде некуда деться, она, по их заверениям, пошла в подвалы гаражей, где люди хранят вещи, овощи и другое имущество.

Также, по словам рязанцев, на многочисленные жалобы они получают лишь отписки с обещаниями начать работы в летний период (несмотря на то, что сейчас на дворе март). Горожане опасаются, что планы могут остаться только на бумаге. Они подчеркнули, что за время ожидания фундаменты зданий могут разрушиться, а в помещениях образуется плесень и грибок.Фото: «Новости Рязани».