В Wildberries назвали новый ГОСТ для ПВЗ популистской инициативой

Там отметили, что не участвовали в его обсуждении, а сами ГОСТы носят рекомендательный характер. Компания ориентируется на нормативы Роспотребнадзора. В Wildberries подчеркнули, что ПВЗ не являются торговыми объектами, и попытки распространять на них соответствующие стандарты выглядят как популистская инициатива, не учитывающая специфику отрасли. При этом если в документе есть применимые положения, компания рассмотрит возможность их внедрения.

В объединенной компании RWB (Wildberries & Russ) прокомментировали появление нового ГОСТа для пунктов выдачи заказов. Об этом сообщило издание «КоммерсантЪ».

