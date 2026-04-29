В России утвердили новый ГОСТ для гипермаркетов, киосков и ПВЗ
Документ устанавливает четкую типологию объектов розничной торговли в зависимости от площади, ассортимента, формата обслуживания и технологических процессов. Крупные предприятия разделены на гипермаркеты, супермаркеты и магазины-склады, малые — на минимаркеты, павильоны, палатки, киоски и мобильные объекты. Ключевое нововведение — включение в классификацию логистической инфраструктуры: распределительных центров, ПВЗ и постаматов.
В России утвержден обновленный ГОСТ на предприятия торговли. Об этом сообщили в Роскачестве, передает ТАСС.
Документ устанавливает четкую типологию объектов розничной торговли в зависимости от площади, ассортимента, формата обслуживания и технологических процессов.
Крупные предприятия разделены на гипермаркеты, супермаркеты и магазины-склады, малые — на минимаркеты, павильоны, палатки, киоски и мобильные объекты. Ключевое нововведение — включение в классификацию логистической инфраструктуры: распределительных центров, ПВЗ и постаматов. Это связано с ростом электронной коммерции и законом о платформенной экономике, который вступает в силу в октябре 2026 года.
Новые положения ГОСТа начнут действовать с 1 июня 2027 года.