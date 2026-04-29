В Рязани согласовали строительство филиала детской поликлиники № 7 с единственным подрядчиком

Была проведена внеплановая проверка соблюдения заказчиком требований законодательства о контрактной системе. В ведомстве отметили, что каждое обращение тщательно проверяется, а при выявлении нарушений виновных должностных лиц привлекают к административной ответственности.

Комитет по итогам рассмотрения обращения Управления капитального строительства Рязанской области согласовал заключение контракта с единственным подрядчиком на строительство здания филиала детской поликлиники № 7 в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального антикоррупционного комитета.

Ранее сообщалось, что напротив школы № 75 в Рязани построят филиал детской поликлиники.