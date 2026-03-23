Напротив школы № 75 в Рязани построят филиал детской поликлиники
Согласно проектной документации, здание построят на участке площадью 4667 м². С севера территория граничит с многоэтажным жилым домом, с запада — с Васильевским проездом и зданием школы № 75. Шестиэтажная поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену. Здание до второго этажа будет П-образным, с третьего по пятый этаж перейдет в Г-образную конфигурацию. Штатная численность персонала составит 145 человек. Главный вход в здание организуют со стороны Васильевского проезда. Напротив входа оборудуют придорожную парковку на 14 машиномест, включая пять специальных мест для маломобильных граждан.

Напротив школы № 75 в Песочне построят филиал детской поликлиники № 7. Начальная цена работ, указанная на сайте госзакупок, — один миллиард 138 миллионов 369 тысячи 393 рубля.

Согласно проекту, в подвале разместят центральное стерилизационное и дезинфекционное отделения, помещения для стирки, а также служебно-бытовые зоны. На первом этаже — вестибюль, кабинеты неотложной помощи, отделение здорового детства, травмпункт и реабилитационные кабинеты. Второй этаж отведут под отделение здорового детства, педиатрическое отделение и клинико-диагностическую лабораторию.

Третий этаж займут функциональная диагностика, рентген-кабинеты и блок врачей-специалистов. На четвертом этаже расположатся административный блок, физиотерапия, реабилитация.

Территорию вокруг поликлиники благоустроят с учетом экотребований. Предусмотрено твердое покрытие тротуаров и проездов, максимальное озеленение, рядовая посадка кустов спиреи вдоль проезда. Проезды выполнят из асфальтобетона. Тротуары и отмостку выложат плиткой «Красная площадь».

Благодаря П-образной форме здания внутри образуется небольшой дворик. Его оборудуют тротуарами из той же плитки, озеленят, установят скамейки для отдыха и предусмотрят освещение.

Заказчиком выступило управление капстроительства Рязанской области.

Работы начнутся после заключения контракта, завершить их планируется к 29 сентября 2028 года.

Напомним, в здании будет находиться круглосуточный травмпункт, блок неотложной помощи, функционально-диагностических исследований, врачей и специалистов, рентгенологических исследований, административный и реабилитационный, отделение реабилитации с бассейном, педиатрическое и здорового детства.