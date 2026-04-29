Отмечается, что в этом году колонна военной техники, воспитанники суворовских и нахимовского училищ, а также кадетских корпусов не будут принимать участия в параде. Это объясняется текущей оперативной обстановкой. В составе пешей колонны в параде примут участие военные высших учебных заведений всех видов войск. В завершение над Красной Площадью пролетят военные самолеты Ранее стало известно, что в Рязани парада Победы и праздничного фейерверка в этом году не будет.

В Минобороны назвали особенности парада Победы в этом году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

