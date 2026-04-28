Малков заявил, что День Победы в Рязани пройдет без салюта и массовых шествий

В Рязани в этом году День Победы пройдет без салюта и массовых шествий. Об этом сообщил глава региона Павел Малков в своем телеграм-канале. «В целях обеспечения безопасности в этом году решили обойтись без салюта и массовых шествий. При этом праздничные мероприятия пройдут в каждом муниципальном образовании», — говорится в посте. Губернатор также добавил, что основные события состоятся на площади Победы.

