В Минкультуры рассказали о деятельности рязанского центра развития искусства

Об этом сообщила ИД «Пресса» со ссылкой сообщение министерства культуры в соцсетях. Известно, что центр будет сформирован путем объединения областного научно-методического центра народного творчества и областного Дворца культуры и искусства. Как отметили в министерстве, новая структура станет методической базой для муниципальных Домов культуры, где будут апробироваться и тиражироваться лучшие практики работы с населением в малых городах. Кроме того, центр сосредоточится на разработке и реализации новых проектов в области этнографии, что позволит обогатить культурное наследие региона.

