Дворец культуры и искусства переименуют, к нему присоединят еще одно учреждение

Согласно документу, Рязанский научно-методический центр народного творчества присоединят к Дворцу культуры и искусства. Последний переименуют в Рязанский областной центр развития искусства и народного творчества. Цели работы учреждений сохранят. Напомним, в марте 2025 года в Рязани открыли Дворец культуры и искусства после ремонта.

