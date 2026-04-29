В Кремле объяснили, почему парад Победы пройдет без техники

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передало 29 апреля ТАСС. По его словам, парад 9 мая пройдет без техники из-за террористической активности Киева, а также в связи с тем, что год не юбилейный. Песков уточнил, что принимаются все меры по минимизации опасности. «Но парад все равно будет, пусть и в усеченном формате», — заключил представитель Кремля. Ранее в Минобороны заявили, что в этом году колонна военной техники, воспитанники суворовских и нахимовского училищ, а также кадетских корпусов не будут принимать участия в параде.

В Кремле объяснили, почему парад Победы в Москве пройдет без техники. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передало 29 апреля ТАСС.

По его словам, парад 9 мая пройдет без техники из-за террористической активности Киева, а также в связи с тем, что год не юбилейный.

Песков уточнил, что принимаются все меры по минимизации опасности.

«Но парад все равно будет, пусть и в усеченном формате», — заключил представитель Кремля.

Ранее в Минобороны заявили, что в этом году колонна военной техники, воспитанники суворовских и нахимовского училищ, а также кадетских корпусов не будут принимать участия в параде.