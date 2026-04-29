В Касимове выполнят благоустройство сквера и спортивной площадки с тренажерами

На благоустройство сквера и спортивной площадки выделено 21,5 миллиона рублей. Работы начнутся на улице Нариманова вдоль домов №№ 14А-32, где подрядчик вырубит кустарники, разберет дорожное покрытие и заменит люки. Также будут обустроены тротуары, парковки и клумбы. В сквере появятся основания для декоративной конструкции «Камень истории» и арт-объекты. Обустройство спортивной зоны пройдет около дома № 14 на площади Чижова, где создадут наливное покрытие, установят навес для тренажеров и место для уличного настольного тенниса. Срок завершения работ — 1 сентября 2026 года. Заказчиком является управление капитального строительства администрации города.

На выполнение работ по благоустройству территории сквера и спортивной площадки выделили 21 миллион 465 тысячи рублей. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

На улице Нариманова вдоль домов №№ 14А-32 начнут благоустраивать территорию сквера. Согласно документам, подрядчик вырубит некоторые кустарники и деревья, выполнит корчевку пней, разберет дорожное покрытие, заменит люки. После приступит к обустройству тротуаров, парковок и насыпных клумб, а также установке бордюров, лотков ливневой канализации.

Кроме того, в сквере появятся бетонные основания под декоративную конструкцию «Камень истории» и арт-объект в виде чемодана скорой помощи, глобуса и медицинского справочника.

Обустройство спортивной зоны выполнят около дома № 14 на площади Чижова. Подрядчику необходимо подготовить территорию, произвести планировку участка, обустроить фундаменты, тротуары, наливное покрытие площадки и беговых дорожек, навес для уличных тренажеров, установить бортовые камни, урны. Также на территории появится место для уличного настольного тенниса, площадь которого составит 72 м².

Срок завершения работ — 1 сентября 2026 года.

Заказчиком выступило управление капитального строительства и дорожного хозяйства администрации города.

