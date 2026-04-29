В Госдуме рассказали, как будет работать закон о маркировке домашних животных

По словам парламентария, нововведение позволит хозяевам быстро находить своих питомцев в случае утери и поможет идентифицировать владельца в ситуациях, когда животное самовыгулено или брошено. Спиридонов отметил, что благодаря этой системе проблема потери домашних животных может стать менее актуальной. Для этого потребуется либо чипирование, либо маркировка, которая может быть выполнена с помощью микрочипа, несмываемой маркировки или специального ошейника. Депутаты планируют сотрудничать с Минприроды для формирования реестра на базе существующей информационной системы, используемой в ветеринарии. В будущем в ней появится раздел для домашних питомцев, где будет фиксироваться информация о породе, дате приобретения и передаче животного новым владельцам.

В Госдуме обсуждается законопроект о маркировке и создании реестра домашних питомцев, который в первую очередь коснется владельцев собак. Об этом сообщил «Абзац» со ссылкой на депутата Александра Спиридонова, члена рабочей группы по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападений бездомных животных.

По словам парламентария, нововведение позволит хозяевам быстро находить своих питомцев в случае утери и поможет идентифицировать владельца в ситуациях, когда животное самовыгулено или брошено.

Спиридонов отметил, что благодаря этой системе проблема потери домашних животных может стать менее актуальной. Для этого потребуется либо чипирование, либо маркировка, которая может быть выполнена с помощью микрочипа, несмываемой маркировки или специального ошейника.

Депутаты планируют сотрудничать с Минприроды для формирования реестра на базе существующей информационной системы, используемой в ветеринарии. В будущем в ней появится раздел для домашних питомцев, где будет фиксироваться информация о породе, дате приобретения и передаче животного новым владельцам.

Спиридонов добавил, что вопрос о том, кто будет вносить данные в реестр, также обсуждается, но предполагается, что это сделают ветеринарные клиники или инспекции.