В Госдуму внесли законопроект о маркировке домашних животных

В Государственную думу поступила инициатива Законодательного собрания Санкт-Петербурга о введении обязательной маркировки домашних животных. Законопроект появился в электронной базе парламента 28 апреля. Документ предполагает внесение изменений в законы «Об ответственном обращении с животными» и «О ветеринарии». В частности, предлагается создать единый реестр домашних животных с данными о питомцах определенных видов и их владельцах. Хозяев обяжут регистрировать и маркировать животных, включенных в перечень.

В Государственную думу поступила инициатива Законодательного собрания Санкт-Петербурга о введении обязательной маркировки домашних животных. Законопроект появился в электронной базе парламента 28 апреля.

Документ предполагает внесение изменений в законы «Об ответственном обращении с животными» и «О ветеринарии». В частности, предлагается создать единый реестр домашних животных с данными о питомцах определенных видов и их владельцах. Хозяев обяжут регистрировать и маркировать животных, включенных в перечень.

По мнению авторов инициативы, такая мера позволит быстрее находить владельцев потерявшихся питомцев и снизить число безнадзорных животных на улицах.