«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
Участники СВО избраны депутатами Рязанской областной Думы
16 сентября избирательная комиссия Рязанской области вручила мандаты депутатам, избранным в региональный парламент восьмого созыва. По итогам прошедших выборов все 20 одномандатных округов будут представлены народными избранниками от «Единой России». По единому избирательному округу партия получила 17 мандатов. Среди кандидатов, которые получат мандат, пять участников и ветеранов спецоперации: Михаил Давыдов, Роман Иголкин, Иван Юдин, Сергей Кукушкин и Андрей Глазунов. Их решение защищать Родину и желание развивать регион высоко оценили избиратели.

