Участники СВО избраны депутатами Рязанской областной Думы. Решение о распределении мандатов приняли на заседании региональной избирательной комиссии, сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».
16 сентября избирательная комиссия Рязанской области вручила мандаты депутатам, избранным в региональный парламент восьмого созыва.
По итогам прошедших выборов все 20 одномандатных округов будут представлены народными избранниками от «Единой России». По единому избирательному округу партия получила 17 мандатов.
Среди кандидатов, которые получат мандат, пять участников и ветеранов спецоперации: Михаил Давыдов, Роман Иголкин, Иван Юдин, Сергей Кукушкин и Андрей Глазунов. Их решение защищать Родину и желание развивать регион высоко оценили избиратели.