В Рязани затопило фундаменты домов из-за прорыва канализации

Жители домов на улице Мушковатовской сообщили, что фундаменты их домов уже третьи сутки находятся под водой из-за прорыва канализационной трубы — рязанцы сами нашли место прорыва. Как рассказал рязанец, участки под дома выдавались по программе для многодетных семей. Для устранения проблемы он обращался в «Водоканал».

В Дягилеве затопило фундаменты домов из-за прорыва канализации. С проблемой в РЗН. Инфо обратились местные жители.

Жители домов на улице Мушковатовской сообщили, что фундаменты их домов уже третьи сутки находятся под водой из-за прорыва канализационной трубы — рязанцы сами нашли место прорыва.

Как рассказал рязанец, участки под дома выдавались по программе для многодетных семей. Для устранения проблемы он обращался в «Водоканал».

"Вчера приезжали, сказали, что ничего сделать не могут, и уехали. А вода так и течет", — рассказал собеседник.