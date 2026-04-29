«Финуслуги»: средняя ставка по вкладам после заседания ЦБ опустилась до 13%

Средняя ставка по полугодовым вкладам в России опустилась до 13% после снижения ключевой ставки Банка России. Об этом сообщили «Финуслуги». По данным индекса вкладов, рассчитанного на основе предложений 20 крупнейших банков, сильнее всего снизились ставки по долгосрочным вкладам сроком от полутора лет, тогда как годовые депозиты изменились минимально.

24 апреля совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку с 15% до 14,5% годовых.

По состоянию на 29 апреля средняя ставка по вкладам на три месяца составила 13,56% (-0,12 п. п.), на полгода — 13% (-0,14 п. п.), на год — 12,23% (-0,05 п. п.). По более длинным срокам доходность также снизилась: на 1,5 года — до 11,25%, на два года — до 11,06%, на три года — до 10,82%.