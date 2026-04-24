ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5% годовых
Решение о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 14,5% годовых, принял совет директоров ЦБ в пятницу, 24 апреля. Оно стало восьмым подряд смягчением денежно-кредитной политики с июня 2025 года.
