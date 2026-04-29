Биолог назвал россиянам плюсы апрельского снегопада

Научный сотрудник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Филин назвал россиянам плюсы апрельского снегопада. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам Алексея Филина, апрельский снегопад — плюс для аллергиков. Сережки цветущих растений опадают из-за обильных осадков, благодаря чему становится меньше пыльцы и аллергенов, уточнил он.

«Для аллергиков, наверное, даже и неплохо, что в конце апреля пошел снег. Они могут вздохнуть полной грудью», — заявил биолог.

Ранее РЗН. инфо публиковало фоторепортаж апрельского снегопада в Рязани.