В 2026 году в Рязанской области плата за коммунальные услуги увеличится на 14%
Отмечается, что документ подготовлен в соответствии с распоряжением правительства РФ. Оно установило в среднем по Рязанской области следующие максимальные индексы изменения размера платы за ЖКХ: с 1 января 2026 года — 1,7%, а с 1 октября 2026 года — 14%. Предельно допустимое отклонение при этом составляет 4,8%.

В Рязанской области намерены увеличить размер оплаты услуг ЖКХ в 2026 году. Проект постановления главы региона Павла Малкова опубликовали в четверг, 4 декабря.

Отмечается, что документ подготовлен в соответствии с распоряжением правительства РФ. Оно установило в среднем по Рязанской области следующие максимальные индексы изменения размера платы за ЖКХ: с 1 января 2026 года — 1,7%, а с 1 октября 2026 года — 14%. Предельно допустимое отклонение при этом составляет 4,8%.

Согласно проекту постановления губернатора, в Рязани в январе тариф за электроснабжение составит 7,25 руб./кВт в час; газоснабжение — 10,019 руб./куб. м.; отопление — 3546,66 руб./Гкал.; холодное водоснабжение — 38,27 руб./куб. м.; горячее водоснабжение — 250,36 руб./куб. м.; водоотведение — 45,53 руб./куб. м.; обращение с твердыми коммунальными отходами — 701,94 руб./куб. м.

С 1 октября в Рязани намерены повысить тарифы на:

  • электроснабжение — 11,2%;
  • газоснабжение — 9,8%;
  • отопление — 14%;
  • холодное водоснабжение — 14%;
  • горячее водоснабжение — 14%;
  • водоотведение — 14%;
  • обращение с ТКО — 29%.

В Скопинском муниципальном округе:

  • электроснабжение — 11,2%;
  • газоснабжение — 9,8%;
  • отопление — 14%;
  • холодное водоснабжение — 17,4%;
  • горячее водоснабжение — 17,4%;
  • водоотведение — 17,5%;
  • обращение с ТКО — 29%.

В Сасовском муниципальном округе:

  • электроснабжение — 11,2%;
  • газоснабжение — 9,8%;
  • отопление — 14,0%;
  • холодное водоснабжение — 25,1%;
  • водоотведение — 21,1%;
  • обращение с ТКО — 29%.

В Касимовском муниципальном округе:

  • электроснабжение — 11,2%;
  • отопление — 14%;
  • холодное водоснабжение — 15,4%;
  • горячее водоснабжение — 14%;
  • водоотведение — 13,1%;
  • газоснабжение — 9,8%;
  • обращение с ТКО — 29%.

Документ пока не вступил в силу.

С изменениями тарифов по всем районам Рязанской области можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, что индекс изменения размера оплаты услуг ЖКХ в 2025 году с 1 июля составил 14,1%.