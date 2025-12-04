В 2026 году в Рязанской области плата за коммунальные услуги увеличится на 14%

В Рязанской области намерены увеличить размер оплаты услуг ЖКХ в 2026 году. Проект постановления главы региона Павла Малкова опубликовали в четверг, 4 декабря.
Отмечается, что документ подготовлен в соответствии с распоряжением правительства РФ. Оно установило в среднем по Рязанской области следующие максимальные индексы изменения размера платы за ЖКХ: с 1 января 2026 года — 1,7%, а с 1 октября 2026 года — 14%. Предельно допустимое отклонение при этом составляет 4,8%.
Согласно проекту постановления губернатора, в Рязани в январе тариф за электроснабжение составит 7,25 руб./кВт в час; газоснабжение — 10,019 руб./куб. м.; отопление — 3546,66 руб./Гкал.; холодное водоснабжение — 38,27 руб./куб. м.; горячее водоснабжение — 250,36 руб./куб. м.; водоотведение — 45,53 руб./куб. м.; обращение с твердыми коммунальными отходами — 701,94 руб./куб. м.
С 1 октября в Рязани намерены повысить тарифы на:
- электроснабжение — 11,2%;
- газоснабжение — 9,8%;
- отопление — 14%;
- холодное водоснабжение — 14%;
- горячее водоснабжение — 14%;
- водоотведение — 14%;
- обращение с ТКО — 29%.
В Скопинском муниципальном округе:
- электроснабжение — 11,2%;
- газоснабжение — 9,8%;
- отопление — 14%;
- холодное водоснабжение — 17,4%;
- горячее водоснабжение — 17,4%;
- водоотведение — 17,5%;
- обращение с ТКО — 29%.
В Сасовском муниципальном округе:
- электроснабжение — 11,2%;
- газоснабжение — 9,8%;
- отопление — 14,0%;
- холодное водоснабжение — 25,1%;
- водоотведение — 21,1%;
- обращение с ТКО — 29%.
В Касимовском муниципальном округе:
- электроснабжение — 11,2%;
- отопление — 14%;
- холодное водоснабжение — 15,4%;
- горячее водоснабжение — 14%;
- водоотведение — 13,1%;
- газоснабжение — 9,8%;
- обращение с ТКО — 29%.
Документ пока не вступил в силу.
С изменениями тарифов по всем районам Рязанской области можно ознакомиться по ссылке.
Отметим, что индекс изменения размера оплаты услуг ЖКХ в 2025 году с 1 июля составил 14,1%.