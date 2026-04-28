В Рязани восстановили свет после массового отключения

В Рязани восстановили электричество. Об этом сообщили в РГРЭС. Напомним, в 7:29 произошло отключение электроэнергии по следующим улицам: Грибоедова, Затинная, Подгорная, 26 Бакинских комиссаров пл., Войкова пер., Николодворянская, Лево-Лыбедская, Подгорная, Свободы, Скоморошинская, Новая, Электрозаводская, Фирсова, Вознесенская, Садовая, Урицкого, Щедрина, Окский проезд, Есенина, 8 Марта, Лермонтова, Попова, Радиозаводская Совхозная, Совхозный 1-й проезд, Окский проезд. Отмечается, что в 10:30 сотрудники АО «РГРЭС» частично восстановили свет. В 15:11 бригада восстановила электроснабжение потребителей в полном объеме.