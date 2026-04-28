В Рязани ветераны ВОВ смогут бесплатно ездить в общественном транспорте

В Рязанской области намерены предоставить право бесплатного проезда еще нескольким категориям жителей. Проект о внесении изменений в закон о мерах социальной поддержки населения опубликован на сайте регионального правительства. Согласно документу, пользоваться бесплатно общественным транспортом смогут ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. Изменения пока не вступили в силу.

Ранее сообщалось, что ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны получат выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей.