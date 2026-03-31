Ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты к 9 мая уже в апреле

Соцфонд сообщил, что с 3 апреля участники и инвалиды Великой Отечественной войны начнут получать ежегодную выплату к 9 мая. Ее размер составит 10 тысяч рублей. Право на выплату имеют ветераны, которые служили в действующей армии во время Великой Отечественной войны, стали инвалидами из-за ранения, контузии или увечья, а также участники войны в Прибалтике — Эстонии, Латвии и Литве.

Начисление пройдет автоматически вместе с пенсией и другими ежемесячными перечислениями, подавать отдельные заявления не нужно. Средства доставят через банки или почту в апреле или мае.

