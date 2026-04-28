В мэрии назвали причину повторного затопления гаражей на проезде Яблочкова

Как написали в мэрии, вода скапливается из-за особенностей рельефа и подтопления ливневой системы в районе. Также, по данным мэрии, виноват засор труб, которые не справляются с объемом осадков и грунтовых вод. «Сейчас городские службы решают вопрос по очистке труб со стороны торгового центра „Клевер“», — сообщили в горадминистрации.

Напомним, в начале апреля в Рязани затопило гаражи на проезде Яблочкова. Тогда работы проводились по обращению жителей.

После обильных дождей 26-27 апреля гаражные кооперативы «Контакт-1» и «Фарада» вновь оказались подтоплены.