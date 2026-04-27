В Рязани снова затопило гаражные кооперативы на проезде Яблочкова

После обильных дождей 26-27 апреля в Рязани вновь оказались подтоплены гаражные кооперативы «Контакт-1» и «Фарада». Об этом сообщили местные жители в редакцию RZN.info. По словам горожан, проложенных двух труб под дорогой оказалось недостаточно для отвода воды из ливневой системы и ручья Быстрец. В результате вода снова зашла в гаражи.

Жители утверждают, что проблема сохраняется с 3 апреля, когда на участке уже проводились работы по водоотводу, однако ситуация не улучшилась. По их словам, администрация мер не принимает.

Ранее рязанцы уже сообщали о подтоплении гаражного кооператива на проезде Яблочкова. Тогда после попытки отвода воды одна из труб забилась, и уровень воды в подвалах за неделю поднялся примерно на 50 сантиметров.