В Госдуме раскритиковали введение платы за выход россиян в зарубежный интернет

Министерство цифрового развития России рассматривает возможность введения тарифов на международный интернет-трафик для пользователей, которые используют VPN-сервисы. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов считает, что это может быть «перебором», так как многие россияне пользуются ресурсами из стран-соседей, таких как СНГ, Китай и Индия. Об этом сообщает «Газета. ру».

«Я думаю, что не нужно вводить прям уж какие-то сверхтарифы для иностранного трафика. Мы понимаем прекрасно, что огромное количество ресурсов находятся в том числе и в наших братских регионах: это и СНГ, и Китай, Индия. Есть часть, которая находится в недружественных странах. Интернет все-таки — это зона для и удобства с точки зрения бизнеса, и для удобства с точки зрения общения. Поэтому какие-то дополнительные сборы, я считаю, это уже перебор», — подчеркнул депутат.

Свинцов также отметил важность борьбы с нелегальными VPN, которые могут угрожать безопасности личных данных граждан. Он считает, что необходимо развивать легальные VPN-сервисы, которые предлагают операторы связи.

Ранее появилась информация от Минцифры о возможном введении дополнительных тарифов на международный интернет-трафик. Эта мера обсуждается в связи с порогом в 15 ГБ в месяц, после которого может взиматься отдельная плата.