ЦБ USD 74.81 -0.72 28/04
ЦБ EUR 87.88 -0.4 28/04
Нал. USD 76.81 / 76.10 28/04 15:50
Нал. EUR 91.04 / 91.30 28/04 15:50
Минцифры РФ планирует ввести плату за VPN-трафик
Минцифры рассматривает возможность введения платы за использование VPN-трафика. В ответе на обращение Ассоциации компаний связи, опубликованном в Telegram-канале «Обратная сторона телекома», министерство сообщило, что конкретные параметры нового механизма дополнительной тарификации международного трафика пользователей находятся в стадии проработки. В письме также упоминается, что Минцифры и другие уполномоченные госорганы принимают меры для противодействия использованию VPN-сервисов, которые не соответствуют требованиям законодательства.

Ранее издание Forbes отметило, что Минцифры предложило операторам связи ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях.

Как пишет «Ъ», после блокировки популярных иностранных сервисов, таких как Telegram, власти России переходят к следующему этапу — сокращению числа пользователей VPN. Операторы цифровых платформ и социальных сетей теперь могут столкнуться с требованиями выявлять пользователей, которые используют VPN, и лишать их льгот. Однако власти признают, что полностью идентифицировать такие подключения невозможно, но надеются, что эти меры помогут избежать полного запрета на использование технологии.