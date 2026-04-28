В Борках вода сошла с еще одного приусадебного участка
По данным ведомства, после понижения уровня Оки 28 апреля освободился от воды один приусадебный участок в Борках. Отмечается, что жизнеобеспечение населения не нарушено.
В районе Борки вода сошла с еще одного приусадебного участка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, после понижения уровня Оки 28 апреля освободился от воды один приусадебный участок в Борках.
Отмечается, что жизнеобеспечение населения не нарушено.
Ранее сообщалось об освобождении 11 приусадебных участков в Борках.