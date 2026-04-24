В Рязанской области от воды освободились 11 участков и мост

В Рязани и Старожиловском округе за сутки зафиксировано снижение уровня воды, в результате чего освободились приусадебные участки и низководный мост. Так, 24 апреля в районе Борки в Рязани от воды освободились 11 приусадебных участков после понижения уровня в реке Оке. В тот же день в Старожиловском округе освободился от воды низководный мост у населенного пункта Бутырки — проезд по нему уже открыт.

В ведомстве отметили, что жизнеобеспечение населения не нарушено.