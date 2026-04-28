Россиянам рассказали, что делать при падении дерева на машину

Непогода в центральной России привела к падению деревьев на автомобили, вызывая обеспокоенность автовладельцев. Автоюрист Лев Воропаев отметил, что в случае инцидента следует вызвать полицию для документирования происшествия. Важно зафиксировать факт падения и сделать фотографии дерева, чтобы определить его состояние. Ответственная сторона обязана возместить ущерб, однако есть обстоятельства, которые могут снизить выплаты или привести к отказу, такие как нарушения правил парковки или экстремальные погодные условия. Для подачи иска необходимо выяснить, кому принадлежит земельный участок: управляющей компании или администрации города. Рекомендуется также получить справку из Гидрометцентра о силе ветра в момент происшествия.

Непогода, охватившая центральную часть России, привела к падению деревьев и крупных ветвей на припаркованные автомобили, что вызывает обеспокоенность автовладельцев. Автоюрист Лев Воропаев в отметил, что в случае подобного инцидента первым делом необходимо вызвать сотрудников полиции для документирования происшествия, передает «Абзац».

"Важно, чтобы полиция зафиксировала факт падения объекта на ваш автомобиль. Оформляется протокол осмотра, опрашиваются очевидцы. Рекомендуется самостоятельно сделать фотографии дерева и его состояния", — пояснил специалист. Это поможет определить, было ли дерево гнилым и могло ли оно упасть из-за плохого состояния.

Воропаев также отметил, что ответственная сторона обязана возместить ущерб, однако существуют обстоятельства, которые могут снизить сумму выплат или привести к отказу. К таким факторам относятся нарушения правил парковки водителем или экстремальные погодные условия, признанные действием непреодолимой силы.

«Если водитель нарушал правила парковки, сумма может быть снижена. Также, если ветер превышал 25 метров в секунду и не доказано, что дерево было в ненадлежащем состоянии, это может стать основанием для отказа в выплате», — добавил юрист.

Для подачи иска важно определить принадлежность земельного участка, на котором росло дерево. Если это территория жилого дома, ответчиком будет управляющая компания, а если муниципальная земля — администрация города. Воропаев рекомендовал также получить справку из Гидрометцентра о силе ветра в момент инцидента для ускорения разбирательства.

Напомним, в Рязани упавшее дерево повредило газовую трубу. Также на Театральной площади ветер сдул стенды. А на припаркованные машины в понедельник, 27 апреля, тоже падали деревья: одно — в Скопине, другое — в Рязани.

Помимо этого, местные жители рассказали о пробитой куском балкона крыше магазина.

Фото: Анастасия Романова / Абзац.