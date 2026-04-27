В Рязани упавшее дерево повредило газовую трубу

Инцидент произошел у дома № 32 на улице Кудрявцева. По словам очевидцев, дерево упало на две машины и повредило газовую трубу. Ранее упавшее дерево повредило легковушку на улице Березовой.