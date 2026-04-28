Роскосмос показал фото снежного циклона над Рязанской областью
Снимок со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М» разместили в соцсетях госкорпорации. «Зимние пейзажи в конце апреля запечатлели спутники Роскосмоса», — говорится в сообщении. Отмечается, что североатлантический циклон принес в ЦФО обильные осадки. Напомним, он накрыл Рязанскую область днем 26 апреля. Действие метеопредупреждения на территории региона продлили до конца суток 28 апреля.
Фото: Telegram-канал Роскосмоса.