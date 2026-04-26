Рязанскую область накроет снежный циклон

В связи с прохождением атмосферных фронтов северо-атлантического циклона с 15:00 26 апреля на территории Рязанской области ожидаются осадки, местами сильные (дождь, мокрый снег, снег), налипание снега. Также прогнозируют усиление ветра порывами 15-20 м/с. Ночью и утром на отдельных участках дорог будет гололедица. Плохая погода сохранится до конца суток 27 апреля.