Начался капремонт дороги в Сараевском районе за 679 млн рублей

Всего отремонтируют 13 км трассы, которая соединяет Сараевский и Шацкий округа. Специалисты укрепят основание дороги, обновят асфальтобетонное покрытие, заменят водопропускные трубы, нанесут разметку и установят новые дорожные знаки. Завершить капремонт планируют в октябре. Напомним, на работы выделили 678 миллионов 694 тысячи 474 рубля.