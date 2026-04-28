Начался капремонт дороги в Сараевском районе за 679 млн рублей
Всего отремонтируют 13 км трассы, которая соединяет Сараевский и Шацкий округа. Специалисты укрепят основание дороги, обновят асфальтобетонное покрытие, заменят водопропускные трубы, нанесут разметку и установят новые дорожные знаки. Завершить капремонт планируют в октябре. Напомним, на работы выделили 678 миллионов 694 тысячи 474 рубля.
Начался капремонт автодороги Сапожок — Сараи — Борец — Шацк. Об этом сообщили в официальной группе «Рязанская область» в «ВК».
