В Сараевском районе выполнят капремонт дороги за 679 миллионов рублей

На выполнение капитального ремонта дороги Сапожок — Сараи — Борец — Шацк с подъездом к станции Верда в Сараевском районе выделили 678 миллионов 694 тысячи 474 рубля. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок. Капремонт проведут на участке, протяженность которого составляет 13 км. Подрядчику необходимо демонтировать дорожное покрытие и уложить новое, нанести разметку, укрепить обочины и кюветы, отремонтировать водоотводные сооружения, провести рекультивацию, установить элементы наружного освещения, знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение, обустроить тротуары. Кроме того, на участке дороги установят новые остановочные павильоны и урны. Заказчиком выступило ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области». Ремонт начнут выполнять 20 апреля 2026 года, завершат — 15 октября 2026 года.

На выполнение капитального ремонта дороги Сапожок — Сараи — Борец — Шацк с подъездом к станции Верда в Сараевском районе выделили 678 миллионов 694 тысячи 474 рубля. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Капремонт проведут на участке, протяженность которого составляет 13 км. Подрядчику необходимо демонтировать дорожное покрытие и уложить новое, нанести разметку, укрепить обочины и кюветы, отремонтировать водоотводные сооружения, провести рекультивацию, установить элементы наружного освещения, знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение, обустроить тротуары.

Кроме того, на участке дороги установят новые остановочные павильоны и урны.

Заказчиком выступило ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области».

Ремонт начнут выполнять 20 апреля 2026 года, завершат — 15 октября 2026 года.

Ранее сообщалось, что на автодороге Сапожок — Сараи — Борец — Шацк отремонтируют мост через реку Кашеляй.