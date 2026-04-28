Набиуллина заявила о рекордном дефиците рабочей силы в России
Россия впервые столкнулась с таким острым дефицитом рабочей силы. Об этом заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина на «Альфа-Саммите», передает РИА Новости. По ее словам, текущая ситуация на рынке труда является уникальной для современной России и оказывает влияние на всю экономику страны.
«Мы действительно никогда до сих пор не жили в таком дефиците рабочей силы. Никогда у нас такого не было», — подчеркнула Набиуллина.
Ранее президент Владимир Путин отмечал, что уровень безработицы в стране остается на низком уровне — около 2,1%.
