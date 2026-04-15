Путин: уровень безработицы остается на рекордно низком уровне в России

Как сказал глава государства, это в том числе говорит о том, что рынок труда меняется, получают развитие гибкие платформенные виды занятости. Кроме того, Путин отметил, что за январь-февраль ВВП сократился на 1,8%, передает ТАСС. Среди причин отрицательной динамики экономики есть в том числе сезонные и погодные факторы, но не только они, добавил президент.

